Facebook 3 ноября предупредит о попытках преждевременно назвать победителя выборов в США

Администрация социальной сети Facebook будет информировать пользователей о том, что тот или иной кандидат в президенты США преждевременно объявил себя победителем на всеобщих выборах в стране в ноябре. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте одноименной компании.

«Если кандидат или политическая партия преждевременно объявляет о своей победе до того, как ведущие СМИ подведут итоги гонки, мы будем добавлять конкретную информацию в уведомления о том, что подсчет голосов продолжается и победитель еще не определен. В том случае если другой кандидат или партия оспорят заключение ведущих СМИ о победе их соперника, то мы продемонстрируем имя заявленного победителя наверху страницы в Facebook или Instagram, а также записи кандидатов в президенты и ссылку на информационный центр голосования», — уточнила администрация соцсети.

Она планирует также временно прекратить размещение на своих платформах предвыборной и политической рекламы сразу после завершения голосования на выборах 3 ноября. Данная мера призвана «уменьшить возможность для введения в заблуждение или злоупотреблений». Соцсеть не уточняет, на сколько будет приостановлена такая реклама, но обещает поставить в известность об этом рекламодателей. Facebook обещает удалять записи с призывами нести оружие на избирательные участки, контролировать или запугивать членов избиркомов на местах.

Как сообщал ранее глава Facebook Марк Цукерберг, «за неделю до выборов в Facebook нельзя будет размещать рекламные объявления политического характера». Кроме того, с платформы будет удалена информация о том, что в ходе волеизъявления можно заразиться коронавирусом. Вместо этого к размещению планируются памятки с информацией о COVID-19 (заболевании, вызываемом новым коронавирусом).(ТАСС)