Exit poll: Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

Действующий президент Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные exit poll.

Cогласно результатам exit poll, во втором туре президентских выборов, прошедшем в воскресенье, 12 июля, кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Дуда набрал 50,4% голосов избирателей. Он обошел кандидата от оппозиционной партии «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского, который набрал 49,6% голосов.

Официальные результаты голосования будут объявлены в течение ближайших 48 часов.