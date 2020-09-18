Евросоюз призвал Россию освободить осужденных крымских татар

Европейский союз призвал власти России освободить семерых крымских татар, осужденных накануне в городе Ростов-на-Дону, сообщает Агентство Анадолу.

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано назвал недопустимым осуждение жителей аннексированного Крыма к тюремному заключению сроком от 13 до 19 лет.

«Призываем Россию пересмотреть это решение и незамедлительно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины», — сказал Стано.

Представитель ЕК отметил, что Евросоюз не признает действия законов РФ на территории Крыма и Севастополя, а также вывоза жителей аннексированного полуострова для суда в регионы России.

«Евросоюз ожидает от России прекращения давления на крымских татар. На полуострове должны быть обеспечены международные нормы прав человека», — отметил он.

В городе Ростов-на-Дону накануне был оглашен судебный вердикт в отношении группы крымских татар, обвиненных в терроризме. Все они были задержаны на полуострове в 2017 и в 2018 годах.