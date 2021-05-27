Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ЕС предпримет новые шаги в своих санкциях против Минска на фоне инцидента с самолетом компании Ryanair, сообщает Газета.Ру.

«Мы пойдем еще дальше, поскольку в решении Европейского совета в понедельник говорится о подготовке новых санкций в дополнении к тем, которые были уже приняты в период выборов в Беларуси», — сказал он, выступая в Сенате.

Министр добавил, что Евросоюз будет вводит санкции не только против отдельных лиц, но и против учреждений, «чтобы затруднить им действовать в Европе, вести с ней торговые дела и пользоваться возможностями ее рынка».

По его словам, белорусские власти уже не знают никаких границ в дестабилизирующем и репрессивном поведении.