Европейская комиссия подготовила пакет санкций против России за признание незаконных вооруженных формирований «ЛДНР» «независимыми республиками». Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, ЕС «близок к согласованию» санкций. В случае принятия пакета политиков и чиновников внесут в черные списки, будет введен запрет на торговлю российскими государственными облигациями, также санкции будут нацелены на импорт и экспорт товаров с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, пишет СМИ.

По данным Der Spiegel, ограничения будут введены против 350 депутатов Госдумы, голосовавших за признание «ЛДНР». Если это произойдет, всем, кто попадет в санкционный список, будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы будут заморожены.

Как пишет «Интерфакс-Украина», канцлер Германии Олаф Шольц сказал сегодня журналистам, что санкции ЕС будут приняты в течение дня.

«В ЕС мы обсудили первый пакет санкций и в течение дня примем по нему совместное решение», – заявил Шольц.