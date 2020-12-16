Евросоюз подготовил новые санкции против Беларуси

Европейский союз подготовил третий список из белорусских чиновников и компаний, на которых будут распространяться санкции Евросоюза за фальсификацию итогов президентских выборов и насилие против участников акций протеста, следует из повестки предстоящего в среду заседания комитета постпредов ЕС.
«Исполнительное решение Совета и исполнительное постановление, касающееся ограничительных мер в отношении Беларуси. Принятие», — говорится в документе.
Ожидается, что в среду его на техническом заседании должны рассмотреть постоянные представители стран ЕС, а официально утвердят на министерском уровне в конце недели. После этого список должен быть опубликован в официальном журнале ЕС, после чего список вступит в силу.(РИА Новости)
| 2020-12-16T14:55:55+04:00 16 декабря 2020, 18:34|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss