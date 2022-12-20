Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель встретился с иранским министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдоллахианом. Во время переговоров он призвал Тегеран прекратить военную поддержку Москвы.

«Необходимая встреча с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом в Иордании. Указал на необходимость немедленного прекращения военной поддержки России и внутренних репрессий в Иране. Договорились, что мы должны держать связь открытой и возобновить Совместный всеобъемлющий план действий на основе Венских переговоров», — написал Боррель.