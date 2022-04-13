Еврокомиссия (ЕК) приступила к работе над шестым пакетом санкций против РФ, он будет содержать положения, касающиеся эмбарго ЕС на поставки российской нефти. Об этом заявил 11 апреля замглавы ЕК, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис по прибытии на встречу министров иностранных дел государств ЕС в Люксембурге.

«Еврокомиссия ясно дала понять, что начала работу над 6-м пакетом санкций с введением нефтяного эмбарго», — отметил он, отвечая на вопрос журналистов о необходимости установления дальнейших ограничений на импорт энергоресурсов из России.

Ландсбергис также добавил, что ЕК начала прилагать активные усилия «по формированию консенсуса» среди стран ЕС по этому вопросу.

Напомним, что Литва первой из государств Евросоюза полностью отказалась от импорта российского газа, о чем 2 апреля сообщило Минэнерго республики. Российскую нефть пока закупает нефтеперерабатывающий завод в литовском городе Мажейкяй, единственный в странах Балтии, управляется польским концерном Orlen. Однако уже заявлено, что после завершения действующего договора о поставках российской нефти Orlen ее закупать больше не будет.

Интересно тут то, что буквально только что был согласован 5-й пакет санкций ЕС против России, не успела, как говорится, высохнуть чернила на бумаге, — и вот уже громко заговорили о 6-м пакете. В чем тут дело? Неужели нельзя принять один раз по-настоящему действенный пакет мер против России, который заставит схватиться за голову Путина и его приспешников? Просто прекратит приток денег в эту страну. Ведь главное препятствие здесь в том, что европейцы никак не могут договориться разом отказаться от покупки российских газа и нефти – и в результате миллиарды из ЕС и сейчас продолжают течь в российскую казну, а оттуда, как нетрудно догадаться, на продолжение кровавой агрессии против народа Украины.

Есть ли надежда, что Еврокомиссии удастся, как выразился Ландсбергис, сформировать консенсус по этому вопросу?

Своим мнением по этому поводу поделился с # Алекс Григорьевс, латвийский политический аналитик, доктор филологических наук, независимый журналист:

— Консенсус, можно сказать, уже существует. Все страны ЕС, кроме, разве что, Венгрии понимают крайнюю опасность нынешней зависимости Европы от импорта российских энергоносителей. Эта зависимость должна быть прекращена как можно скорее. Вопрос в сроках и в том, на какие жертвы готовы пойти разные страны для того, чтобы прекратить такую зависимость. Но поток видео-сообщений о военных преступлениях российских солдат и российского руководства на территории Украины подстегивает европейских политиков, и не дает им задвинуть вопрос об эмбарго на энергоносители в дальний ящик. А такая опасность, увы, тоже есть, вы правы.

То, что на данный момент министры иностранных дел ограничились поручением Еврокомиссии написать доклад с оценкой последствий такого эмбарго для Евросоюза, — плохой знак, но он не меняет общей тенденции. Евросоюз не будет финансировать войну России против Украины и против Запада. Работа самых активных политиков и лидеров, таких как господин Ландсбергис, не даст более медлительным и равнодушным европейским лидерам расслабиться. Вполне возможно, что будут и изменения, и новые выборы в европейских странах. Возможно, немецкой элите понадобится перезагрузка. Ведь тот же Шредер все еще не ответил за проталкивание путинских интересов в Евросоюзе. А там не все так просто и прямолинейно. И, думается, далеко не все законно.