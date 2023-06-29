Европейский союз подготовил правовую базу для выпуска цифрового евро.

Как передает #, об этом сообщает турецкая Dünya.

Электронная валюта станет альтернативным платежным решение по всей Европе как для юрлиц, так и для физлиц. Физическим лицам базовые услуги по проведению цифровых платежей в евро будут предоставлены бесплатно.

Цифровой евро сможет также функционировать как электронный кошелек.

ЕЦБ будет эмитентом этой валюты, поэтому он сможет гарантировать надежность, ценность, стабильность и репутацию цифрового евро, а также возможность его обмена на наличные деньги. Коммерческие компании должны будут принимать цифровой евро. Так как на первом этапе стоимость новой инфраструктуры будет высокой, в отношении очень мелких торговцев в течение некоторого времени будет действовать исключение.

Физические и юридические лица смогут расплачиваться цифровыми евро в любое время и в любом месте в еврозоне. Электронную валюту можно будет использовать для интернет-платежей, а там, где нет подключения к интернету, — для совершения оплаты с устройства на устройство.

Предполагается, что цифровой евро обеспечит такой же уровень конфиденциальности данных, как и существующие цифровые платежные инструменты. Цифровые платежи можно будет совершать без предоставления личных данных.

Доступ к цифровым евро будет обеспечиваться банками ЕС и другими поставщиками платежных услуг. Люди, не имеющие банковских счетов, смогут получить электронные деньги, открыв счет в почтовом отделении или другой государственной организации.

Законодательное предложение Еврокомиссии уже представлено на рассмотрение Европарламента и государств-членов. Окончательное решение о том, когда будет выпущен цифровой евро, примет ЕЦБ. Ожидается, что этап изучения, начатый ЕЦБ два года назад, завершится в октябре текущего года.