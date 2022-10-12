Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) перечислил Украине 550 млн евро, которые могут быть использованы для восстановления энергетической инфраструктуры.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в среду глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

«Сегодня Европейский инвестиционный банк перечислил нашей стране дополнительные 550 млн евро. Средства помогут, в частности, покрыть расходы на ремонт поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети. Также помощь будет направлена на возобновление предоставления муниципальных и базовых услуг населению в общинах», — говорится в сообщении в Telegram-канале премьера.

Он сказал, что всего за два месяца в рамках пакета экстренной поддержки от ЕИБ и Еврокомиссии Украина получила 1,05 млрд евро. «Еще 540 млн евро будут выплачены путем возобновления финансирования совместных проектов», — сообщил он.

ЕИБ 25 июля утвердил выделение Украине льготного кредита на 1,59 млрд евро. Как сообщал банк, первый транш кредита предназначен на покрытие бюджетного дефицита Украины, экстренный ремонт поврежденной транспортной и энергетической инфраструктуры и подготовку к зимнему сезону. Второй транш этого пакета помощи предполагалось направить до конца года на восстановительные работы в зонах, «удаленных от боевых действий». 15 сентября Европейский инвестбанк сообщил о перечислении Украине транша на сумму 500 млн евро из пакета помощи объемом 1,59 млрд евро.