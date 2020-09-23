Европарламент создал спецкомитет по иностранному вмешательству

В Европарламенте появился специальный комитет по изучению иностранного вмешательства в политические процессы Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Комитет получил название «Специальный комитет по иностранному вмешательству в различные демократические процессы в Евросоюзе». Его участниками стали 33 депутата Европы, а главной назначен француз Рафаэль Глюксман.

Комитет будет отвечать не только за анализ иностранного вмешательства и фактов финансирования кампаний, которые могли бы повлиять на выборы в Европе, но и за разработку способов, которыми ЕС может противостоять этому.

| 2020-09-23T22:31:56+04:00 23 сентября 2020, 23:59|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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