Европарламент проголосовал за специальный трибунал для президента России Владимира Путина.

Как передает #, об этом сообщает Deutsche Welle.

В резолюции, принятой депутатами Европарламента, говорится, что должен быть создан специальный трибунал по типу Нюрнбергского суда с участием ООН, в рамках сотрудничества с Украиной и международным сообществом.

Отмечено, что за принятое постановление проголосовали 427 депутатов, против — 19, воздержались 33.

Согласно международному праву, главы государств и высокопоставленные должностные лица имеют право на иммунитет от судебного расследования. В настоящее время основная задача депутатов — найти правовой механизм, который позволил бы создать трибунал против Владимира Путина.