Европарламент призвал ЕС ввести санкции против российских олигархов

Европарламент призывает ЕС запустить европейский режим санкций за коррупционные преступления и включить в них «российских олигархов», следует из опубликованного проекта резолюции ЕП, принятие которой ожидается в четверг по итогам пленарной сессии.
Решение Европарламента не обязательно к исполнению, а является рекомендацией для стран ЕС.
«Европарламент призывает ЕС в дополнение к глобальному режиму санкций за нарушение прав человека утвердить европейский антикоррупционный санкционный режим, подчеркивает, что страны-члены ЕС не должны более быть гостеприимным местом для российского богатства и инвестиций неясного происхождения», — говорится в проекте документа.
| 2021-04-28T19:14:09+04:00 28 апреля 2021, 21:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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