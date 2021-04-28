Европарламент призвал ЕС ввести санкции против российских олигархов

Европарламент призывает ЕС запустить европейский режим санкций за коррупционные преступления и включить в них «российских олигархов», следует из опубликованного проекта резолюции ЕП, принятие которой ожидается в четверг по итогам пленарной сессии.
Решение Европарламента не обязательно к исполнению, а является рекомендацией для стран ЕС.
«Европарламент призывает ЕС в дополнение к глобальному режиму санкций за нарушение прав человека утвердить европейский антикоррупционный санкционный режим, подчеркивает, что страны-члены ЕС не должны более быть гостеприимным местом для российского богатства и инвестиций неясного происхождения», — говорится в проекте документа.