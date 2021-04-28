Европарламент призвал ЕС ввести санкции против российских олигархов

«Европарламент призывает ЕС в дополнение к глобальному режиму санкций за нарушение прав человека утвердить европейский антикоррупционный санкционный режим, подчеркивает, что страны-члены ЕС не должны более быть гостеприимным местом для российского богатства и инвестиций неясного происхождения», — говорится в проекте документа.