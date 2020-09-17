Европарламент предложил заморозить активы фигурантов расследований Навального

Депутаты Европарламента предложили в качестве одной из форм ответа на инцидент с Алексеем Навальным заморозить европейские счета фигурантов его расследований.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект резолюции Европарламента по отношениям с Россией, голосование по которому пройдет на сессии ЕП в четверг.

«Европарламент <…> настаивает, чтобы ЕС принял как можно раньше обширный список санкционных мер в отношении России, усилил действующие санкции. Европейский парламент призывает к созданию такого санкционного механизма, который бы подразумевал сбор информации и заморозку европейских активов коррумпированных лиц в соответствии с результатами расследований Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального», — говорится в документе.

В том же документе евродепутаты предлагают «немедленно запустить независимое международное расследование» инцидента с Навальным «с привлечением ЕС, ООН, Совета Европы, государств — союзников ЕС, а также ОЗХО». Они называют случившееся «частью российской кампании, направленной на то, чтобы заткнуть рот оппозиции, в том числе для влияния на местные и региональные выборы 13 сентября».

Кроме того, в проекте резолюции содержится призыв начать программу «демократизации России», включая предоставление расширенной поддержки неправительственным организациям и независимым СМИ, работающим в этом направлении, а также разработать набор стимулов, чтобы «подтолкнуть Россию к демократии».

Одна из поправок к этой резолюции включает призыв к Германии сотрудничать с Россией в интересах проведения полноценного расследования происшествия с Навальным, однако крайне маловероятно, что она войдет в итоговый текст резолюции, поскольку против нее выступают три ведущие фракции Европарламента.