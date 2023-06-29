Европейский парламент хочет, чтобы Европейский союз начал серьезные переговоры о членстве Украины в ЕС в середине декабря этого года.

Об этом заявила глава Европейского парламента Роберта Метсола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

«Мы должны сдержать наши обещания относительно начала переговоров. Усилия Украины по проведению реформ были экстраординарными, даже и особенно во время войны», — заявила она.

Глава Европарламента заявила, что если критерии реформ были в достаточной степени выполнены, и ЕС должен ответить на это.

«И я сохраняю оптимизм, что это может быть достигнуто в этом году», — заявила она.