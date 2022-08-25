На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину попытки европейских стран обеспечить жизненно необходимые объемы газа на зимний период приносят результат.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Страны ЕС пытаются заполнить газовые хранилища на фоне резкого роста цен на энергию и опасений, что Россия будет использовать газоснабжение для давления на Европу.

По состоянию на 23 августа газохранилища Европейского Союза были заполнены на 78%, почти достигая запланированного уровня 80%, что должно быть гарантировано до 1 ноября, когда в Европе начинается отопительный сезон.