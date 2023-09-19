Когда-то, всего полтора года назад, «Газпром» обеспечивал более 40% европейского импорта газа. Теперь он поставляет всего 13%, а его совокупный экспорт в этом году может оказаться минимальным со второй половины 1970-х гг. Развязав войну, Россия отдала европейский рынок конкурентам, которые до того не могли бороться с ее дешевыми поставками.

Алжир, долгое время проигрывавший России, снова стал крупнейшим поставщиком Италии – как десятки лет назад. Азербайджан пообещал вдвое увеличить поставки в ЕС к 2027 г. и, по словам чиновников в Баку, реализует этот план с опережением графика. Итальянская Eni в текущем году начнет поставки СПГ из Конго.

С октября 2022 г. заработал трубопровод Baltic Pipe, по которому до 10 млрд кубометров в год должно поступать из Норвегии в Польшу, Данию и сопредельные страны.

А уж то, что от обвала российского газового экспорта выиграли США (которые прошлым летом обошли Россию), признает даже Владимир Путин.

По сравнению с 2021 г. поставки газа в ЕС, как отмечает The Wall Street Journal, выросли в прошлом году:

из США – на 144,3%;

из Азербайджана – на 17,6%;

из Алжира – на 15,7%;

из Норвегии – на 8,5%.

Сразу же после начала войны европейские чиновники и руководители нефтегазовых компаний начали вести интенсивные переговоры со странами, способными быстро нарастить поставки. Бывший премьер-министр Италии Марио Драги и сменившая его Джорджа Мелони посетили Алжир, а министр иностранных дел Луиджи Ди Майо – Азербайджан. Канцлер Германии Олаф Шольц отправился в тур по странам Африки, руководители Ein колесили по странам континента в поисках новых источников импорта.

В Азербайджане консорциум под руководством BP расширяет добычу, чтобы страна могла увеличить экспорт в ЕС с довоенных 10 млрд кубометров в год до 20 млрд к 2027 г. В Конго Eni уже давно занимается добычей нефти, а попутный газ компания закачивала в резервуары под морским дном. В августе 2022 г. Eni купила плавучий терминал для сжижения газа и намерена в этом году уже начать его импорт. (moscowtimes.ru)