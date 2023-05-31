Азербайджан стал надежным и важным энергетическим партнером ЕС».

Как сообщает #, об этом во время выступления на Бакинской энергетической неделе сказала директор Рабочей группы энергетической платформы Еврокомиссии Кристина Лобилло.

По ее словам, с 2020 года по Южному газовому коридору в Европу поставляется азербайджанский газ.

«С начала прошлого года вторжение России в Украину и использование торговли энергоносителями в качестве оружия серьезно изменили наш энергетический рынок. Это серьезно повлияло на энергетическую систему Европы. В течение прошлого года ЕС предпринял важные шаги в рамках энергетического кризиса. Мы значительно снизили нашу зависимость от российского газа. В эти трудные времена, с которыми столкнулся ЕС, Азербайджан увеличил экспорт газа на европейский энергетический рынок на 40%. Это спасло нас от худшей формы энергетического кризиса. Это также позволило нам отойти от российских ресурсов и обратиться к новым ресурсам. Мы высоко оцениваем увеличение объемов газа, который будет транспортироваться в Европу по Южному газовому коридору», — сказала она.