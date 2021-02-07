Еврейские поселенцы вновь вторглись в мечеть «Аль-Акса»

Группа еврейских поселенцев в сопровождении израильских полицейских вторглась на территорию одной из святынь ислама — мечети «Аль-Акса» в оккупированном Восточном Иерусалиме, сообщает Анадолу.

Как сообщили в пресс-службе Управления исламскими фондами Иерусалима, 48 еврейских поселенцев вторглись в мечеть через Магрибские ворота.

В сообщении говорится, что поселенцы вторгались в мечеть также во время объявленного правительством карантина. С завершением карантина вторжения в мечеть могут участиться, предупреждают в управлении.

Фанатично настроенные евреи часто вторгаются на территорию мечети «Аль-Акса» в сопровождении полиции. Это вызывает негодование палестинцев и приводит к столкновениям.

Мечеть «Аль-Акса» в Иерусалиме является для мусульман святой кыблой (направление к Каабе — сторона, куда обращаются мусульмане лицом во время молитвы). Евреи утверждают, что под «Аль-Аксой» находятся развалины храма царя Соломона.