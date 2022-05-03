В украинский город Запорожье во вторник прибыли автобусы с людьми, эвакуированными в последние дни из Мариуполя. Среди них те, кто укрывался в подвалах осаждённого российскими войсками завода «Азовсталь». Операция по их эвакуации стала возможной только 30 апреля и 1 мая при участии ООН и Красного креста.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в Запорожье на пяти автобусах прибыли 156 эвакуированных.

Представитель ООН во вторник заявила, что с территории «Азовсталь» в последние дни был эвакуирован 101 мирный житель. Среди них, по его словам, женщины, мужчины, дети и пожилые люди. По данным ООН, с завода эвакуированы ещё не все находившиеся там мирные жители. Украинские власти говорят о нескольких сотнях людей, всё ещё остающихся в подземельях. По сообщениям украинских военных, в результате российских обстрелов в ночь на вторник на «Азовстали» погибли 2 женщины.