Мне искренне жаль россиян, которые оказались и продолжают пребывать под шквальным огнем лжи, связанным с войной в Украине.

Политическая верхушка, подручные ей пропагандисты разного пошиба день изо дня вдалбливают в умы российских матерей, чьи сыновья ежедневно погибают в Украине, что все это делается на благо родины. Контрактников заманивают деньгами, а совсем молодым солдатам, помимо денег, патриарх Кирилл еще и обещает рай в загробном мире.

Но все эта адская смесь хитрости и цинизма, с помощью которой ставится эксперимент по взращиванию «патриотизма» у простого люда, не дает нужного эффекта.

И если на начальной стадии войны россияне находились в эйфории (борьба с «нацизмом», возьмем Киев за три дня), то последующий ход события рассеял иллюзорный туман. Украинский «орешек» оказался не по зубам русскому «медведю».

Хваленая «вторая армия мира» была неприятно удивлена «нацистским» сопротивлением. Никто оккупантов не встречал с охапкой цветов и салом с горилкой. Украинский народ встал на защиту своей Родины, тем самым напомнив агрессорам слова Александра Невского: «Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет».

Ситуация усугубилась и тем, что некогда «человек года», общенациональный лидер России Владимир Путин сегодня скатился до уровня невыездного политика во многие страны мира. Как известно, 17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Вдобавок, война в Украине, пусть и небольшой порцией, перекинулась непосредственно на территорию самой России. Так, в начале мая в Ленинградской области была подорвана опора линии электропередач, на месте найден предмет, похожий на взрывчатку. В тот же день были подорваны железнодорожные пути в Брянской области РФ, в результате чего локомотив грузового состава сошел с рельсов. Не успели россияне оправиться от шока, как гром среди ясного неба грянула новость об атаке Кремля двумя беспилотниками. Понятное дело, что Россия обвинила в этом украинскую сторону, хотя Зеленский и отрицал причастность ВСУ к этому событию

Были разные версии произошедшего, и среди них такая: власти РФ решили таким образом поднять боевой дух среди общественности и посеять семена ожесточенности против украинцев, посягнувших на «святая святых». И если эта версия окажется правдой, то замысел «светлых российских голов» потерпел полный крах. После атак на Кремль в сердцах россиян засел панический ужас. Ужас, сопровождаемый галлюцинациями. Так, еще до дроновых атак на Кремль жители Москвы пожаловались, что голубь, окрашенный в цвета украинского флага, сбрасывает мины-лепестки на улицах столицы. Обеспокоенные горожане заставили полицию вылавливать птицу. В итоге, ни птица не нашлась, ни мины-лепестки не были обнаружены. Однако российский страх оказался заразительным. Забыв о том, что при ходьбе лучше смотреть под ноги, а не глазеть по сторонам, граждане все чаще стали устремлять свой взор в синее небо. Мало ли. И такая бдительность дала свои результаты. На днях в поле зрения женщины в Санкт-Петербурге попался уже не голубь (видимо, голуби – епархия москвичей), а чайка. Бдительная, но чересчур впечатлительная жительница культурной столицы перепутала чайку с беспилотником. И она, помня умную мысль, что «лучше перебдеть, чем недобдеть»», о подозрительном наблюдении сообщила полиции.

«В полицию поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что над Южно-Приморским парком летает большой белый беспилотник. Выехавший на место наряд обнаружил лишь парящую жирную белую чайку», — написали в издании «Фонтанка».

По словам жительницы Санкт-Петербурга, беспилотник полетел в сторону района Сосновая Поляна. Она отправила правоохранительным органам фото дрона из интернета для облегчения поиска. Но, как уточнили журналисты издания, полиция не обнаружила подозрительные предметы.

Случай, конечно, анекдотичный, но смеяться почему-то не хочется. Такую жизнь на вулкане – даже врагу не пожелаешь.

Тем временем, сегодня несколько российских военкоров сообщили о начале контрнаступления ВСУ. Нетрудно себе представить, что количество обращений в полицию при обнаружении на небе голубей, чаек и других видов пернатых, увеличится в разы. Тем более, что весной в родные пенаты возвращаются перелетные птицы. И им повезет, если простые граждане не станут по ним палить из охотничьих ружей.