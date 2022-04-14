Взаимоисключающие заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Карабах — это Армения и то, что Ереван не имел территориальных претензий к Азербайджану, обсуждают все, кому не лень. Среди них особо выделяется бывший омбудсмен Армении Арман Татоян.

До своего ухода с поста омбудсмена Татоян при каждом удобном и не удобном случае делает антиазербайджанские заявления, пытаясь выглядеть больше католиком, чем Папа Римский. И сейчас, когда Пашинян заявляет о необходимости в кратчайшие сроки заключить мирный договор с Азербайджаном, Татоян вдруг отмечает, что заявления премьер-министра представляют угрозу как для Армении, так и для сепаратистского огрызка, расположенного на азербайджанской территории.

По его словам, «армянские власти, исходя из сугубо узких политических интересов, игнорируя безопасность, права на жизнь населения Армении и Карабаха, сделали заявления об уступках Азербайджану».

Продолжая логику Татояна, Армения не должна соглашаться на заключение мирного договора с Азербайджаном и, тем самым, приближать новую войну. С учетом того, что во время 44-дневной войны Армения потеряла почти всю свою армию и вооружения, подобное мышление Татояна может вызвать вопросы у врачей соответствующей квалификации. Ведь в противном случае Армения будет не в состоянии сопротивляться азербайджанской армии, что может привести к дополнительным жертвам. Этого ли добивается экс-омбудсмен?!

Кроме того, Татоян полагает, что должностные лица Армении «обнулили основополагающие исторические тезисы, начиная с того, что территориальная целостность Азербайджана не имеет отношения к Карабаху». Как заявил, выступая 13 апреля в парламенте Пашинян, «международное сообщество открытым текстом говорит об опасности для Армении оказаться единственной страной в мире, которая не признаëт территориальную целостность союзника Турции — Азербайджана». Иными словами, международное сообщество признает территориальную целостность Азербайджана, чего и советует сделать и Армении. Однако Татоян в данном случае призывает Армению продолжать игнорировать принципы международного права. Согласитесь, что для, пусть и бывшего омбудсмена, это очень странная позиция.

Не менее странным является утверждение Татояна о том, что «в госдоктрине Баку значительная часть Армении считается исторической территорией Азербайджана и против армян ведется политика ненависти, сравнимая с фашизмом». Где он читал эту «госдоктрину»?

А о политике ненависти экс-омбудсмену лучше молчать. В конце 80-х годов прошлого столетия из Армении были изгнаны этнические азербайджанцы, уничтожены и осквернены мусульманские святыни и кладбища. Позднее в результате военной агрессии Армении были оккупированы 20% территории Азербайджана. Эта оккупационная политика сопровождалась этническими чистками в отношении азербайджанцев и уничтожением историко-культурного наследия Азербайджана. А сейчас Татоян с умным видом рассуждает об отношении азербайджанцев к армянам. В отличие от Армении в Азербайджане не возвеличивают культ приспешников немецких фашистов Гагерина Нжде и Драмаста Канаяна, а также не оскверняют памятник, посвященный жертвам Холокоста.

При этом Татоян глупо считает, что «заявления о заключении мирного договора с Азербайджаном должностных лиц Армении не имеют легитимности и не могут лежать в основе защиты интересов армянского народа». Может быть, в таком случае «легитимность» имеют его абсурдные заявления?