Это символ, это знак: что говорят о культурной столице Азербайджана известные деятели

Присвоение городу Шуша статуса культурной столицы Азербайджана — одна из главных новостей этой недели. Объявляя об этом, Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что город Шуша достоин того, чтобы считаться культурной столицей не только Азербайджана, но и региона.

Президент отметил, что работы по восстановлению Шуши уже ведутся, и подчеркнул, что после того, как будет проведена ревизия жилого фонда, исторических памятников и подсчитан нанесенный ущерб, Азербайджан начнет реставрацию города, первоначальный исторический облик которого должен быть полностью восстановлен. Глава государства также сказал о том, что в Шуше должна быть восстановлена традиция проведения Дней поэзии Вагифа и фестиваль «Хары бюльбюль».

В Азербайджане эту новость восприняли с большой радостью и вдохновением.

В интервью # известные деятели культуры и представители интеллигенции поделились своими чувствами и высказались о новой культурной столице Азербайджана:

Натик Расулзаде, народный писатель Азербайджана:

— Наш уважаемый президент Ильхам Алиев объявил город Шуша культурной столицей Азербайджана, где уже в 2021 году будут проводиться дни поэзии Вагифа и фестиваль «Хары бюлбюль». Кроме того президент дал указание новому руководству министерства культуры Азербайджана оперативно, в кратчайшие сроки основательно заняться восстановлением культурных памятников на территории азербайджанских земель, отвоеванных у армянских агрессоров. Кроме того, 2021 год объявлен президентом Азербайджана Годом великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

Все эти указы и решения президента находят горячий отклик в нашем народе, у нашей интеллигенции. Президент Ильхам Алиев, — думаю, не ошибусь, если скажу — читает в сердцах народа.

Для всех нас объявление Шуши культурным центром Азербайджана — очень радостное событие, и это событие основано, прежде всего, на любви со стороны руководства страны к древней культуре Азербайджана, на любви к азербайджанскому народу. Да, Шуша — культурный центр не только Азербайджана, но и всего региона, и может, как культурный центр служить примером для всех стран, потому что культура Азербайджана древнейшая, так же как глубокими корнями уходит в седую старину наш древний мультикультурализм, наш гуманизм, ярко выраженный в творчестве таких титанов поэзии, философии как великий азербайджанский поэт и философ Низами, как Вагиф, Насими, Физули и многие другие.

Шуша — это душа Азербайджана, его певческая душа, ярчайший пример «распахнутости» души азербайджанского народа, его древней культуры и мильтикультурализма. И объявление Шуши культурным центром нашей страны логически обосновано, обосновано огромной любовью нашего президента к своей родине, любовью, которой всегда руководствовался наш великий общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Гасым Халилов, певец, композитор и педагог:

— Шуша, несомненно, должна быть избрана культурной столицей Азербайджана! Я очень обрадовался этой новости, так как Шуша издавна считалась культурным центром Азербайджана, Кавказа и всего Востока. Шуша – это родина азербайджанской поэзии, музыки, мугама, прикладного искусства. Шушу издавна называли «Консерваторией Кавказа». Не знаю с чем это связано, с чистым воздухом ли, с расположением, но, удивительно, что каждый шушинец обладает талантом, одни поют, другие играют, третьи известны своими стихами, книгами…

Шуша известна также ковроткачеством: сколько великолепных карабахских ковров, с присущим им орнаментом, которые отличают их от всех остальных, по праву считаются достоянием азербайджанского народа.

Карабах – родина многих выдающихся азербайджанских поэтов, писателей, художников и музыкантов. Здесь родились такие гении азербайджанской культуры как Узеир Гаджибеков, Бюльбюль, Рашид Бейбутов, маэстро Ниязи, Фикрет Амиров, Солтан Гаджибеков, Сулейман Алескеров, Афрасияб Бадалбейли и др. В Шуше впервые была сформирована Школа мугама, и многие знаменитые представители карабахской школы мугама были выходцами из Шуши. Среди них — трио Кечачи оглы Мухаммеда, Джаббар Гаръягдыоглу, тарист -Гурбан Пиримов, кеманчист — Саша Огансзашвили.

Изучившие в Шуше основы мугамного мастерства певцы-ханенде и исполнители на народных инструментах были известны и востребованы по всему Азербайджану и Кавказу. Они внесли огромный вклад в сокровищницу музыкального искусства Азербайджана. Джаббар Гарьягдыоглу, Сеид Шушинский, Хан Шушинский… Кстати, с Ханом Шушинским я работал в бакинской филармонии.

Созданные ими мугамы, песни и теснифы очень популярны. Очень люблю песню «Шушанын даглары», «Гарабагын маралы», которую в советское время переименовали на «Азербайджан маралы», «Сона бюлбюлляр» и многие другие. Люблю слушать Гадира Рустамова, Сахавата Мамедова…

Очень многое связывает азербайджанский народ с городом Шуша. Кроме музыки, это также и поэзия Хуршуд Бану Натаван, которая руководила поэтическим меджлисом, Вагифа, Гасым бей Закира. Также много знаменитых писателей из Шуша (предлагаю впредь не склонять название города), таких как Наджаф бей Везиров, Абдурахимбей Хагвердиев, Юсиф Везирь Чеменземинли, Фирудин бей Кечерли, Сулейман Сани Ахундов (автор известной «Чернушки») и др.

Еще хотел бы добавить народный фольклор. Народная музыка, в своем роде необыкновенное, непревзойденное искусство свидетельствует о величайшем таланте азербайджанского народа. Устное народное творчество Баяты также берет свое начало с Карабаха.

Весь народ счастлив, что после стольких лет оккупации наконец-то начинается возрождение нашей жемчужины – города Шуша. Для нашей семьи это двойное счастье, так как оба деда моей супруги — коренные шушинцы.

Ширин Меликова, директор Азербайджанского национального Музея ковра, председатель Национального комитета Международного совета музеев (ICOM) Азербайджана:

— Новость о том, что Шуша объявлена культурной столицей Азербайджана в этом году, наполняет радостью сердце любого человека в нашей стране, причем не только имеющего прямое отношение к культурной сфере. Эта новость – больше, чем просто распоряжение.

Это символ, это знак!

Теперь все вернется на круги своя. И конечно, для нашего музея это еще больший стимул как можно в более сжатые сроки разработать концепцию нашего обновленного филиала в Шуше.

Шушинский филиал нашего музея был открыт в 1987 году. В 1992 году, в ходе оккупации Карабаха, большая часть экспонатов этого филиала была эвакуирована в Баку. В ходе восстановления экономики и инфраструктуры Карабаха, полностью разрушенной во время оккупации, планируется, конечно же, и восстановление Шушинского филиала нашего музея. Благо, абсолютное большинство его экспонатов все эти годы бережно хранилось в Баку. Это, прежде всего ворсовые и безворсовые ковры Карабаха, а также карабахские ковровые изделия, художественная вышивка, национальные костюмы, ювелирные украшения и художественный металл. Конечно, будут добавлены и новые экспонаты, тоже карабахского происхождения, которые поступили в наш музей за эти годы.

Сейчас ведется подготовка к воссозданию Шушинского филиала музея – разработка концепции проекта его нового оснащения, который мы представим общественности в ближайшее время.

Уверена, что в Шушу, этот благодатный край, будет перенесена часть регулярных мероприятий музея, в том числе международных. Ведь наш музей ежегодно проводит целый ряд научных форумов и других, в том числе выставочных, мероприятий, на которые съезжаются как ученые, так и творческие люди из многих стран мира. Мы с удовольствием покажем нашим гостям Карабах – этот древний азербайджанский край, наконец-то освобожденный от оккупации. Кроме того, наш музей примет участие в заявленном на нынешний год международном музыкальном фольклорном фестивале «Хары Бюльбюль».