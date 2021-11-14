Энергетическая политика России в отношении своих партнеров сопровождается геополитическим давлением на них. Запуск проекта «Северный поток-2» лишит Украину всех транзитных возможностей, и таким образом страна потеряет главный источник в госбюджет. Кроме того, Россия может и вовсе не предоставлять Украине газ, как враждующей с ней стране.

Таким образом, Россия использует против Украины «политику удава», зажимая ее в угол, что вынуждает Киев становиться более сговорчивым в переговорах во всех направлениях и по Крыму, и по Донбассу.

Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», главный редактор журнала “Черноморская безопасность” Михаил Гончар в беседе с # сказал, что с 2014 Россия последовательно осуществляет агрессию против Украины.

«В 2015 году Россия запустила проекты “Северный поток-2” и “Турецкий поток” в обход Украины через Балтику и Черное море, соответственно. Дальнейшее прямое вооруженное вторжение регулярными силами привело бы к жестким санкциям Запада против РФ, и, несомненно, названные проекты попали бы под них. А на эти проекты Кремлем делается большая ставка», — сказал эксперт.

Аналитик также добавил, что стратегия России путинского периода состоит не только в обходе транзитных стран, но и в блокировании выхода на рынок ЕС конкурирующих газовых потоков из нероссийских источников.

«Ни газ Туркменистана, ни газ Ирана так и не попали за прошедшие два десятилетия на рынок ЕС по новым маршрутам, не проходящим по территории России. Можете возразить, что газ Западного Каспия все-таки попал на рынок ЕС по маршруту Южный Кавказ – Турция – Греция – Албания – Италия через построенные трубопроводы TANAP и TAP», — сказал аналитик.

Однако, как отмечает эксперт, этот проект всего лишь мизер на рынке ЕС, но куда более сложно, это то, что на рынках Южной Европы «нет особой перспективы роста потребления».

«Это результат усилий РФ и “Газпрома” по давлению на Азербайджан с целью не допустить выхода каспийского газа в Центральную Европу. Как видим, это получилось», — сказал он.

Говоря об участии SOCAR на энергетическом рынке Украины, аналитик сказал, что деятельность SOCAR заметна по немногочисленным, но хорошим заправкам компании (иногда там заправляюсь), закупкам небольших объемов азербайджанской нефти для переработки на Кременчугском НПЗ, но не более того.

«Особых перспектив в энергетической сфере я не вижу, несмотря на то, что обе страны называют друг друга стратегическими партнерами. Если реальное стратегическое партнерство не сложилось раньше, когда были окна возможностей, вряд ли оно сложится сейчас. Хотя по инерции и дальше будет называться стратегическим», — считает эксперт.

Аналитик добавил, что нет смысла дискутировать, кто виноват больше, кто меньше, какие шансы были упущены.

«Вопрос не только в географии – Украина и Азербайджан не имеют общей границы, но в том, что мы все дальше расходимся геополитически и это влияет на экономические связи. Геополитически Азербайджан все больше становится частью Ближнего и Среднего Востока, в то время как Украина движется в сторону Европы. Турция и Пакистан – главные стратегические партнеры для Азербайджана. То есть, южный вектор доминирует в Баку, а западный в Киеве», — считает аналитик.

По словам экономиста, геоэкономические реалии тоже не благоприятствуют развитию отношений двух стран.

«Если Россия “загнала” газ из Азербайджана в газовый “тупик” Европы, а Баку не смог “пробиться” в центр континента, ограничившись “дозволенной” Газпромом 1/3 мизерного болгарского рынка, то тем самым исчезла перспектива закупок газа Шах Дениза украинскими компаниями», — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что в Киеве настороженно восприняли активность SOCAR и Роснефти в рамках швейцарской схемы окольных поставок нефтепродуктов в Украину, которая несколько лет служила каналом подпитки подрывной деятельности России изнутри Украины через пятую колонну.

«Россия, восстановив военное присутствие на территории Азербайджана, повысила риски сотрудничества с ним. И не только для Украины», — резюмировал аналитик.