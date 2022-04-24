«Министерство иностранных дел Республики Арцах считает крайне деструктивной инициативу проведения «5-го конгресса азербайджанцев мира» в оккупированном Азербайджаном армянском городе Шуши, что содержит в себе явные элементы армяноненавистничества и экспансионизма. Подобная «инициатива» является также попыткой создать в регионе напряженность». Об этом говорится в заявлении, распространенном «МИД Арцаха».

«МИД Арцаха строго осуждает националистическую и агрессивную политику официального Баку, цель которой — торпедировать и сорвать мирный процесс урегулирования азербайджано-карабахского конфликта», — говорится в заявлении.

И в тот же день «президент Арцаха» Араик Арутюнян созвал рабочее совещание, в котором приняли участие «члены Совета безопасности и представители политических сил, представленных в Национальном Собрании Арцаха».

Как сообщает NEWS.am, Арутюнян представил информацию о результатах недавних переговоров между Арменией и Россией в контексте урегулирования конфликта с Азербайджаном и безопасности «Республики Арцах».

«Арутюнян еще раз подчеркнул позицию Республики Арцах, которая заключается в том, чтобы продолжать путь независимости, имея в качестве ориентира право народов на самоопределение».

Как следует официальному Баку реагировать на подобные заявления, прозвучавшие буквально в нескольких километрах от Шуши, в Ханкенди, в день начала работы всемирного конгресса азербайджанцев? Получается, сепаратисты ощущают себя в полнейшей безопасности если позволяют себе столь наглые по своему содержанию претензии к стране, на территории которой находятся. Являются ли российские миротворцы серьезной преградой для того, чтобы спецслужбы Азербайджана осуществили операцию по захвату тех же «главы МИД» Бабаяна и «президента» Арутюняна с целью проведения открытого судебного процесса над ними?

Своим мнением об этом поделился с # известный политолог, старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофиг Аббасов:

— Безусловно, реакция так называемых руководителей так называемой НКР на факт проведения 5-го съезда диаспоральных структур Азербайджана в Шуше, это маленький укус комара, или еще какого, более примитивного существа. Таков эффект от их слов. Всё, чем сейчас пытаются выделиться недобитые сепаратисты, их кураторы или еще кто-нибудь, это попытка навести тень на позицию официального Баку, который решил вопрос Карабаха.

То, что они ёрзают, нервничают, проявляют агрессивную раздражительность, говорит о том, что они сами ощущают – ситуация для них потеряна. Ее практически невозможно спасти. Потому что последние события тоже показали, что Азербайджан полностью контролирует обстановку в Карабахском регионе. Что любые возникающие риски будут немедленно пресекаться. И кстати, на съезде президент АР заявил, что мы владеем ситуацией и знаем, где что происходит. И на территории Карабаха, и в самой Армении. Императив президента в том, что если Армения не признает нашу территориальную целостность, то и мы не сделаем этого в ее отношении, и ей будет что терять. В этом смысле Азербайджан имеет обоснованные мотивы для того, чтобы поднять вопрос вообще всего Зангезура, Гёйчи, и даже того самого Иревана, который был заложен азербайджанцами, и веками был азербайджанским городом.

Поэтому серьезным образом реагировать на заявления всяких карликов в Ханкенди не стоит. Они ведь не наделены никакими полномочиями, и являются самозванцами.

Всё, что касается мирного процесса, они проспали его по своей глупости. Потому что Баку до начала 44-дневной военной кампании несколько раз предлагал найти компромиссы, соглашался с обсуждением вопроса будущего статуса – тогда стороны могли найти консенсус. Но кто сорвал все эти возможности? Все те, кто сегодня увлечены предъявлением претензий Азербайджану. Но у них нет никаких рычагов, чтобы воздействовать на обстановку, или изменить статус-кво.

Могут быть изменения. Но в каком плане? Если армяне Карабаха образумятся, откажутся портить атмосферу своей ядовитостью, своими опасными выходками, они будут жить спокойно. Если же они станут бряцать оружием и всячески испытывать судьбу, конечно же они будут уничтожены. Или же у них остается еще один вариант – покинуть территорию Азербайджана, поехать жить где-нибудь под Ереваном, Дилижаном, Горисом. Найти себе места поудобнее, чтобы экспериментировать на почве насилия в отношении соплеменников.