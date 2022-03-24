Судя по всему, та самая идея создания армии Европейского Союза начинает обретать зримые черты. Как сообщает DW, Европейский Союз одобрил первую в истории общую стратегию ЕС в области безопасности и обороны под названием «Стратегический компас». Такое решение министры иностранных дел и обороны 27 стран — участников Евросоюза приняли на встрече в Брюсселе.

Среди прочего она предусматривает появление Корпуса сил быстрого реагирования, в который войдут до 5000 военнослужащих. Он будет полностью готов до 2025 года. В дополнение к сухопутным войскам новый корпус должен включать в себя военно-воздушные и военно-морские силы.

Работа над стратегией велась два года, было невозможно представить себе, что в момент принятия ситуация настолько ухудшится, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, имея в виду войну России против Украины. По его словам, принятие документа посылает отчетливый сигнал о единстве и решительности Евросоюза.

Сейчас суммарные расходы стран ЕС на оборону составляют около 200 млрд евро или 1,5 процента ВВП, однако этого недостаточно, указал Боррель. Глава дипломатии ЕС особо выделил необходимость создать более качественные инструменты борьбы с гибридными атаками, киберугрозами, внешним вмешательством и манипуляцией информацией. Будущие поля битвы охватят сети, киберпространство и космос, речь пойдет «не только о захвате земли, но и о покорении человеческих умов», подчеркнул Боррель.

В то же время министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс предостерег от остановки на достигнутом. Общая стратегия предоставляет необходимый набор инструментов, чтобы ЕС стал настоящим геополитическим игроком в области обороны и безопасности вместе с НАТО, однако это лишь начало пути, заявил он. «Многое будет зависеть от того, насколько успешно мы поддержим Украину в борьбе с российской агрессией», — добавил министр.

Насколько верно и правильно создание именно армии ЕС? Ведь есть же НАТО, почему бы не усилить взаимодействие армий стран-членов в рамках этой организации? Или европейцы исходят из соображений, что чем больше, тем лучше, пока существует такая крупная угроза как непредсказуемая Россия? На эти вопросы # ответили зарубежные аналитики.

Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт (Прага):

— Мне кажется, что решение о создании в ЕС Корпуса сил быстрого реагирования — это не слишком хорошая и удачная идея, которая пришла в голову европейцам. Проблема в том, что это может привести, во-первых, к распылению сил между ЕС и НАТО. Во-вторых, 5-тысячный Корпус сил быстрого реагирования сам по себе не способен сдержать крупное российское наступление, скажем, в районе Прибалтики или Молдовы, Румынии.

На мой взгляд, это реализация старой идеи, которая давно уже бродит в умах европейских политиков, прежде всего, французских, о создании некой европейской военной силы, независимой от НАТО, и тем самым – от Соединенных Штатов. И во Франции, и в некоторых других европейских странах достаточно сильны антиамериканские настроения. Хотя сейчас, в нынешней ситуации они, конечно, сгладились, потому что по обе стороны Атлантического океана понимают необходимость единых действий. Но при этом сохраняются серьезные разногласия по поводу того, какие конкретно действия, в какие конкретно сроки, что именно нужно делать. Разногласия по этому поводу существуют, и они неизбежны. Но тем не менее все-таки партнерам по НАТО удается находить более или менее общий ответ, вырабатывать общую позицию.

Создание независимой от НАТО, хотя и сотрудничающей с ней, военной силы – это свидетельство того, что Европа собирается как-то справляться с возникающими угрозами (прежде всего, со стороны России) своими собственными силами. Но эта идея, мне кажется, по крайней мере в данный момент, в данной ситуации (а она будет сохраняться, к сожалению, долго) ни к чему конструктивному не приведет.

Историческому Западу сегодня необходимо объединять свои силы, прежде всего военные, для сдерживания и отбрасывания России. А попытка Европы искать свой собственный путь только усиливает возможности Москвы играть на противоречиях между двумя центрами силы — США и ЕС.

Стейнар Гил, западноевропейский дипломат в отставке, экс-посол Королевства Норвегия в Азербайджане:

— Сейчас не время развивать военные структуры дополнительно к НАТО. Да и вообще, пока существует НАТО, нет никакого выигрыша в дублировании военных сил членов ЕС. Об этом в прошлом году ясно и четко высказался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Главная задача сегодня – поддерживать Украину в ее мужественной борьбе с российским агрессором. Тут мы видим тесное, эффективное сотрудничество между ЕС и НАТО по санкциям и поставкам в Украину оружия и оборудования. Кроме того, уже размещены боевые группы НАТО в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, и принято решение разместить такие же группы в Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии. Это доказательство сплоченности и оперативности НАТО.