Эстония открыла для ВВС США свое воздушное пространство

Эстония предоставила американским военным право использовать ее воздушное пространство для проведения авиаучений. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны балтийской республики со ссылкой на главу ведомства Юри Луйка, находящегося с понедельника с рабочим визитом в США.

Луйк на встрече с министром ВВС США Барбарой Баррет заявил, что американские ВВС могут пользоваться воздушным пространством Эстонии для проведения различных учений, в рамках которых было бы возможно отрабатывать планы по обороне и повышать способности к сотрудничеству США и стран Балтии. (ТАСС)

| 2020-03-03T20:52:40+00:00 3 марта 2020, 22:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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