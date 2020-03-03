Эстония открыла для ВВС США свое воздушное пространство

Эстония предоставила американским военным право использовать ее воздушное пространство для проведения авиаучений. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны балтийской республики со ссылкой на главу ведомства Юри Луйка, находящегося с понедельника с рабочим визитом в США.

Луйк на встрече с министром ВВС США Барбарой Баррет заявил, что американские ВВС могут пользоваться воздушным пространством Эстонии для проведения различных учений, в рамках которых было бы возможно отрабатывать планы по обороне и повышать способности к сотрудничеству США и стран Балтии. (ТАСС)