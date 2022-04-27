Глава эстонской газовой компании Eesti Gaas Маргус Каазик заявил, что компания не намерена расплачиваться за российский газ рублями. Об этом в среду сообщает Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация ERR.

«Европейская комиссия опубликовала свою исходную позицию, в которой говорится, что оплата в рублях является проблемой. Европейские страны и европейские компании не приняли эти рублевые платежи, поэтому мы не можем их принять», — сказал Каазик.

По его словам, закупка российского газа была прекращена в апреле, поскольку в марте многие энергетические компании, в связи с неопределенной ситуацией на рынке, заполнили свои резервуары максимально.

Он отметил, что в краткосрочной перспективе эстонским потребителям не стоит опасаться дефицита газа, однако уже осенью могут возникнуть сложности с его обеспечением в связи с тем, что имеющихся хранилищ недостаточно для более долгосрочного использования газа. Каазик подчеркнул, что компания сейчас занимается поиском альтернатив.

«Мы работаем над тем, чтобы найти альтернативы. Точно так же мы ищем дополнительные поставки газа в летние месяцы. У нас его много, но нам определенно нужно еще, — сказал Каазик. — Мы пытаемся найти решение. В конце концов, мы сегодня еще не знаем, что будет с этими рублями и российскими поставками. Если мы выведем этот вопрос на уровень Евросоюза, то сама проблема станет еще острее, чем у нас на местном рынке», — сказал глава Eesti Gaas.

По мнению Каазика, для пополнения зимних запасов газа Эстонии необходимо построить еще один СПГ-терминал.