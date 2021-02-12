Если вы идете один на открытом воздухе, маска не обязательна — TƏBİB

«Если вы идете одни на открытом воздухе, можно не надевать маску. Такого правила нет».

Oб этом в интервью REAL TV сказала врач-инфекционист рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB Назрин Мустафаева.

«Если мы на социальных территориях, маску носить нужно. Если вы вышли на прогулку по бульвару или парку и рядом с вами никого нет, можно гулять без маски. Это должно опираться на логику. Вам не нужно носить маску только потому, что это административное правило. Такого правила нет», — отметила врач-инфекционист.

Решением Кабмина с ноября прошлого года стало обязательным ношение маски на открытом воздухе.