По всей видимости, на следующей неделе внимание всех политических обозревателей будет приковано к политической столице Европы, т.е. к Брюсселю. Напомним, что там будет проходить очередной саммит Программы Восточного Партнерства ЕС.

Для Азербайджана этот саммит станет важным вдвойне. С одной стороны, мы наконец-то должны ответить на долгожданный вопрос: подпишем ли мы договор с ЕС? С другой же, на полях саммита пройдет встреча лидеров Азербайджана и Армении.

Оба процесса весьма значимы с политической точки зрения. Конечно, как продолжение сочинской встречи, брюссельский раунд весьма значительное событие и, надеемся, что сторонам на этой встрече удастся продвинуть процесс урегулирования поствоенной ситуации и налаживания взаимоотношений в позитивном направлении. Тот факт, что на днях армяне предоставили Баку все минные карты (несмотря на то, что их точность вызывает сомнение), еще раз означает, что процесс продолжается, даже постепенно продвигается вперед.

Но нас в этой статье больше интересует программа Восточного Партнерства. До сих пор на самом высоком уровне не раз было заявлено, что все пункты будущего договора согласованы и остается только подписать его в подходящий момент. Нам кажется, что этот момент наступил. Будет странно, если официальный Баку и на этот раз не подпишет это соглашение и продолжит оставаться в одной политической плоскости с Минском. Следует заметить, что у противников европейской интеграции есть свои аргументы. Они считают, что в настоящее время азербайджано-российские отношения находятся на весьма чувствительной точке и, подписав договор с ЕС, мы можем вызвать напряженность в отношениях с Москвой.

Да, формально они согласны. Но тут есть два важных момента. Во-первых, такая ситуация в отношениях Баку и Москвы будет продолжаться еще долго. Во-вторых, как мы постоянно отмечаем, Баку не может считаться более близким партнером Москвы, чем Ереван, однако последний подписал с ЕС соответствующий договор еще пару лет тому назад.

Противники европейской интеграции также отмечают, что встреча глав государств якобы затмит подписание договора с ЕС. Но мы думаем иначе — наоборот, от того, будет ли подписан договор, будет зависеть формирование представления об Азербайджане. Посудите, в глазах мира на одной чаше весов будет демократическая Армения, которая по крайней мере, научилась проводить демократические выборы и подписала договор с ЕС, на другой — Азербайджан, который в этом деле продолжает составлять кампанию Минску! И в таком случае, без особого преувеличения можно сказать, что симпатии европейцев будут на стороне Еревана.

Плюс, подавляющее большинство аналитиков уверены, что, если Баку и на этот раз не подпишет этот договор, он не подпишет его никогда. Но мы не хотели бы заниматься пророчеством, как говорится — неисповедимы пути Господни, никто не может однозначно сказать, что же будет через пару лет…

Нас больше беспокоит другое — Европа ведь долго настаивать не будет, и наступит время, когда Азербайджан потеряет привлекательность для ЕС: ни наша экономика, ни рынок не будут привлекательными для европейцев, как сейчас, потому что после нефтегазовой эры обязательно наступит критический период.

Как ни странно, у противников европейской интеграции есть еще один аргумент. Они утверждают, что сейчас в ЕС идут весьма сложные процессы, даже Великобритания, лидеры которой в свое время были идеологами европейской интеграции (вспомните, Черчилля и его знаменитую фултонскую речь!), покинула его. В таком случае, спрашивается: стоит ли нам испытать судьбу, став членом этого союза? Да, формально они правы, но то по меркам формально-схематической логики. Дело в том, что Англия продолжит оставаться демократической страной, даже после ухода из ЕС. Можем ли мы утверждать то же самое в отношении нашего Азербайджана? Вот в чем заключается проблема…