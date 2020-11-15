Еще два российских Ан-124 доставили в Армению миротворцев и бронетехнику

Два российских самолета Ан-124 доставили из Ульяновска в Ереван около 30 миротворцев, а также бронетехнику. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Два самолета Ан-124 «Руслан» российской военно-транспортной авиации доставили в аэропорт Еревана бронетехнику и личный состав подразделений 15-й миротворческой бригады», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что самолетами Ан-124 переброшены около 30 военнослужащих, а также 10 бронетранспортеров БТР-82А и средства материально-технического обеспечения. «После разгрузки, осмотра и подготовки техники прибывшие подразделения 15-й миротворческой бригады в составе воинских колонн совершат 300-километровый марш в район сосредоточения (город Горис)», — добавили в военном ведомстве.(ТАСС)