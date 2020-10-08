Еще 33 пациента с COVID-19 умерли в Москве

За последние сутки в Москве скончались еще 33 пациента с коронавирусной инфекцией нового типа. Об сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице, передает Газета.Ру.

По данным оперштаба, у всех из них был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.

Днем ранее сообщалось о 55 умерших.

За все время в столице скончались 5530 человек с COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19.