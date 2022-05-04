Евросоюз в рамках шестого пакета антироссийских санкций запретит трансляцию на территории ЕС трех государственных телеканалов РФ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, слова которой приводятся на сайте Еврокомиссии.

«Мы запретим трансляцию трех крупных российских вещателей. Они больше не смогут распространять свой контент в ЕС», — сказала глава ЕК.

По ее словам, вещатели не смогут транслировать информацию ни через спутник, ни в интернете, ни через приложения для смартфонов.

Как утверждает фон дер Ляйен, телеканалы, которые окажутся под санкциями, распространяют «ложь и пропаганду».

«Мы не должны больше давать им площадку для распространения этой лжи», — констатировала она.