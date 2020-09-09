ЕС вынудил Сербию отказаться от учений с Беларусью

Правительство Сербии из-за внешнего политического давления со стороны Евросоюза приняло решение заморозить свое участие в любых военных маневрах на ближайшие шесть месяцев.

Как передает РИА Новости, об этом заявил в среду министр обороны страны Александр Вулин.

«В ближайшее время мы не станем участвовать в каких-либо учениях или военной деятельности ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, Китаем, Евросоюзом, ни с Востоком, ни с Западом», — заявил министр.

По его словам, Сербия принимает такое решение, чтобы сохранить свою позицию военно-нейтрального государства и «избежать или по крайней мере уменьшить последствия усиления нападок на нашу страну, нашу политику и экономику».

«От нас требуют ценой отказа от нашего европейского будущего и еще большего давления на нашу политику, на наш народ в Косово и Метохии и Республики Сербской отказаться от запланированных военных учений с Беларусью», — отметил Вулин.

При этом решение по участию Сербии в миротворческих операциях, по его словам, Белградом будет приниматься отдельно.