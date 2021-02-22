ЕС выделил на проект реактора ITER €5,61 млрд на 2021-2027 годы

Совет ЕС в понедельник утвердил финансирование со стороны Евросоюза проекта международного экспериментального термоядерного реактора ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) в размере €5,61 млрд на период 2021-2027 годы. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС.

«Совет одобрил решение по продолжению финансирования со стороны ЕС проекта ITER в текущем семилетнем бюджетном периоде 2021-2027 годов. Европейский вклад в этот проект на этот период составит €5,61 млрд в текущих ценах», — говорится в заявлении.