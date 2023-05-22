Евросоюз утвердил восьмой пакет антииранских санкций за нарушения прав человека в исламской республике. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Позвольте начать с конкретного решения — введения восьмого пакета санкций против Ирана за нарушения прав человека», — сказал он.

Евросоюз ранее уже ввел семь пакетов санкций против Ирана за нарушение прав человека в этой стране. Ограничения заключаются в заморозке европейских активов, запрете на въезд в Евросоюз и запрете европейскому бизнесу на любые деловые контакты с фигурантами черного списка.