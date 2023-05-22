Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что за нарушение прав человека будет объявлен новый пакет санкций против Ирана.

Как сообщает #, он добавил, что после казни трех иранцев ЕС примет новый пакет санкций против Ирана.

По его словам, в санкционный список ЕС будет внесено больше имен физических и юридических лиц Ирана.

19 мая в Исфахане были казнены Салех Мирхашими, Маджид Каземи и Саид Ягуби, принимавшие участие в акциях протеста.