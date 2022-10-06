Европейский союз ослабил ограничений в отношении «Сахалина-2». Нефтепровод вывели из-под санкций до 5 июня 2023 ради Японии.

Об этом говорится в официальном журнале Евросоюза.

«Объем исключения: морская перевозка в Японию сырой нефти, полученной в рамках находящегося в России проекта «Сахалин-2″, техническая помощь, посреднические услуги, финансирование или финансовая поддержка, связанные с такой транспортировкой. Начало действия — 5 декабря 2022 г. года, окончание — 5 июня 2023 года», — указано в документе.