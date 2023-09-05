Отказавшись приехать на встречу «большой двадцатки», Владимир Путин и Си Цзиньпин дали противникам отличную возможность привлечь на свою сторону страны «глобального Юга», которые заняли нейтральную позицию по отношению к российско-украинскому конфликту. Делегация Евросоюза намерена этим шансом воспользоваться, проведя на полях саммита встречи на высшем уровне с представителями африканских стран.

Также рассматривается идея включения Африканского союза в «двадцатку» в качестве постоянного члена, сообщает Bloomberg.

Для Африки вторжения и госперевороты – дело привычное, поэтому российская агрессия против Украины не всколыхнула в африканцах тех эмоций, что в жителях западных стран. Россия изо всех сил старалась привлечь африканские страны на свою стороны, пытаясь играть на их антиколониальных чувствах. Кроме того, ЧВК «Вагнер» поддерживает несколько военных режимов в центральной Африке. Китай же за последнее десятилетие-полтора наладил тесные экономические связи со многими странами континента, прежде всего помогая им разрабатывать столь необходимые ему природные ресурсы.

Но выход России из зерновой сделки и отказ Путина ее продлить, в том числе во время саммита «Россия – Африка» в конце июля, мог серьезно повлиять на позицию африканских политиков. Для них вопрос поставок зерновых – один из важнейших, говорил в Петербурге Азали Ассумани, председатель Африканского союза – организации, объединяющей все государства континента.

Отсутствие лидеров России и Китая на саммите G20 в Дели позволяет европейцам предложить Африке свою повестку, рассказали Bloomberg люди, занимающиеся подготовкой встреч со стороны ЕС. В них должны участвовать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель и канцлер Германии Олаф Шольц, а с африканской стороны – лидеры входящей в G20 Южноафриканской Республики, Египта, Нигерии и Коморских Островов, а также Ассумани. (moscowtimes.ru)