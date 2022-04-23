Большим онлайн-платформам, включая Facebook, Google и Twitter, придется приложить больше усилий по борьбе с незаконным контентом, иначе им будут грозить многомиллиардные штрафы в рамках нового регуляторного режима Европейского Союза, согласованного в субботу.

Об этом пишет The Guardian, сообщает «Европейская правда».

Широкомасштабный Закон о цифровых услугах (DSA) позволит оштрафовать компанию на сумму до 6% ее мирового оборота за нарушение правил – что составляло бы 7 миллиардов в случае владельца Facebook – в то время как повторные нарушения могут привести к запрету вести бизнес в ЕС.

Новые правила вступят в силу с 2024 года и включают следующие меры:

— Запрет рекламы, направленной на детей или на основе конфиденциальных данных, таких как религия, пол, раса и политические взгляды.

– Разрешение правительствам ЕС требовать удаления незаконного содержания, в частности, материалов, пропагандирующих терроризм, сексуальное насилие над детьми, враждебные высказывания и коммерческое мошенничество.

— Заставить платформы социальных сетей позволять пользователям помечать незаконное содержимое «легким и эффективным способом», чтобы его можно было быстро удалить.

— Интернет-магазинам, таким как Amazon, понадобятся подобные системы для подозрительных товаров, таких как поддельные кроссовки или опасные игрушки.

DSA был составлен на фоне политических и регуляторных мер против онлайн-платформ по всему миру. Соглашение было достигнуто утром в субботу после более чем 16-часовых переговоров между странами-членами ЕС, Еврокомиссией и Европарламентом. DSA является второй частью плана еврокомиссара Маргрете Вестагер по поводу сдерживания американских технологических гигантов.

В прошлом месяце она получила поддержку со стороны и парламента в знаковых правилах, которые называются Законом о цифровых рынках, которые могут заставить Google, Amazon, Apple, Meta и Microsoft изменить свою основную бизнес-практику в Европе.

«У нас есть соглашение по DSA: Закон о цифровых услугах будет гарантировать, что то, что незаконно в автономном режиме, также рассматривается как незаконное в Интернете – не как лозунг, как реальность», – написала Вестагер в твиттере.

Другие меры в DSA потребуют, чтобы большие онлайн-платформы и онлайн-поисковые системы принимали конкретные меры во время кризиса. Они были включены в документ после вторжения России в Украину и связанной с этим дезинформацией.

Компании могут быть вынуждены передать данные, связанные с их алгоритмами, регуляторными органами и исследователями. Компании также оплачивают ежегодную комиссию в размере до 0,05% годового дохода по всему миру для покрытия расходов на мониторинг их соблюдения (eurointegration.com.ua/rus).