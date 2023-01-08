Евросоюз потрясен казнями еще двух человек, которые были арестованы и приговорены к смерти в связи с продолжающимися в Иране протестами. Такое заявление обнародовали во внешнеполитической службе ЕС в субботу, 7 января.

«Это еще один признак жестокого подавления гражданских демонстраций иранскими властями. Европейский Союз в очередной раз призывает иранские власти немедленно прекратить достойную жесткого осуждения практику вынесения и исполнения смертных приговоров в отношении протестующих», — говорится в этом документе.

Кроме прочего, Брюссель призывает Тегеран «незамедлительно отменить последние смертные приговоры, которые уже были вынесены в контексте продолжающихся протестов, и обеспечить всем задержанным надлежащий судебный процесс». «Необходимо исключить ситуации, при которых находящиеся под арестом или в тюрьме лица подвергаются жестокому обращению в какой бы то ни было форме», — подчеркивается в заявлении ЕС.

В то же время власти ЕС призвали Тегеран строго соблюдать свои обязательства, закрепленные в Международном пакте о гражданских и политических правах. «Основные права, включая право на свободу выражения мнений и мирных собраний, должны соблюдаться при любых обстоятельствах», — указывается в пресс-релизе внешнеполитического ведомства Евросоюза. (DW)