Евросоюз (ЕС) примет очень жесткие санкции против Ирана из-за ситуации с протестами и военными поставками в Россию. Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

«Мы примем очень, очень жесткие санкции против Ирана. Мы предпримем любые меры в поддержку иранских женщин и мирных протестов, — сказал он. — Санкции, которые будут утверждены сегодня, вводятся одновременно по гуманитарным причинам и за иранскую поддержку Украины (Боррель имел в виду России — прим. ТАСС). Я говорил в пятницу с иранским министром, Иран продолжает утверждать, что не поставляет беспилотники в Россию и не намерен поставлять ракеты. Посмотрим».

«Мы говорили также о последней казни двух человек в Иране, что ЕС осуждает и не приемлет», — продолжил Боррель.

По предварительной информации, ЕС намерен внести еще ряд иранских граждан и организаций в черный список для этой страны. При этом, как ранее сообщил дипломатический источник в Брюсселе, ЕС намерен «продолжать дипломатические усилия по недопущению создания Тегераном ядерного оружия».