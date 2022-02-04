Евросоюз подготовил в отношении России «значительный и всеобъемлющий пакет финансовых и экономических санкций», которые будут введены в случае ее вторжения в Украину. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала в интервью германскому изданию Handelsblatt и французскому Les Echos, опубликованном в пятницу, 4 февраля.

Среди прочего, шаги включают закрытие доступа к иностранному капиталу и введение экспортного контроля, особенно в отношении высокотехнологичных товаров, добавила она. В пакет входят и меры по газопроводу «Северный поток — 2». Именно от дальнейшего поведения России зависит, будет ли он введен в эксплуатацию, отметила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии не исключила экономических санкций в отношении президента РФ Владимира Путина, а также лиц из его окружения и близких к Кремлю олигархов. Кроме того, штрафные меры касаются комплектующих, «которые Россия не может без труда заменить», в том числе в области искусственного интеллекта, вооружений, а также квантовых компьютеров, лазеров и в космической отрасли». (DW)