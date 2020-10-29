ЕС не будет закрывать внутренние границы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что внутренние границы Евросоюза останутся открытыми, а внешние — закрытыми. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наши границы внутри европейской зоны продолжат оставаться открытыми. Все без исключения внешние границы останутся закрытыми. Естественно, французы смогут свободно вернуться из-за границы на родину», — говорится в сообщении.

Ранее Франция объявила повторный общенациональный карантин. В стране коронавирусом заразились 1 279 384, умерли 35 820 пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 44 млн заболевших, 32 млн выздоровели, больше 1,1 млн человек скончались.