Евросоюз решил увеличить запас газа в хранилищах более чем в два раза и достигнуть наполненности в 80% к 30 сентября 2022 года. Об этом сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на проект документа Еврокомиссии.

В документе предлагается, чтобы страны облагали поставщиков энергии налогами на сверхприбыль, чтобы компенсировать потребителям высокие затраты на газ. Но такие меры могут действовать только до 30 июня 2022 года и не должны иметь обратной силы. Сам же документ должны утвердить 8 марта, однако к этому времени он еще может измениться.

1 марта бельгийский аналитический центр Bruegel сообщил, что Евросоюз сможет пережить следующую зиму без импорта российского природного газа. При этом в «Газпроме» сообщили, что Европа в полной мере отобрала закачанные прошлым летом объемы газа из своих подземных хранилищ (ПХГ). Сейчас их запасы оцениваются на уровне 29,5%. В Германии осталось 29,4%, во Франции — 22,9%.

3 марта Международное энергетическое агентство (МЭА) разработало план, предусматривающий меры по снижению зависимости Европы от поставок российского газа. План состоит из 10 пунктов. В частности, в МЭА предложили обращаться к другим поставщикам газа и привлекать альтернативные источники энергии.