«Соглашение по введению эмбарго на российскую нефть в ЕС может быть достигнуто к концу недели».

Как передает ТАСС, об этом сообщила в четверг в эфире радиостанции France Info министр экологического перехода Франции Барбара Помпили.

«Это нормально, что проходят дискуссии, потому что некоторые страны ЕС зависят от российской нефти больше, чем другие. Поэтому нужно найти соглашение, которое позволит применить эту меру, и это предмет дискуссий, которые сейчас проходят в Брюсселе. Я думаю, что мы придем к соглашению к концу недели», — сказала она.

При этом Помпили отметила, что ЕС проще отказаться от сырой нефти. По ее словам, решение по дизелю «потребует некоторого дополнительного времени».

Министр также подчеркнула, что ЕС должен снизить свою зависимость от поставок энергоносителей и развивать возобновляемые источники энергии.