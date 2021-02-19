ЕС изучает возможность неформальной встречи участников СВПД и США

Евросоюз (ЕС) изучает возможность проведения неформальной встречи всех участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана с участием США, чтобы обсудить реанимацию сделки. Об этом сообщил в пятницу европейский дипломатический источник на брифинге в Брюсселе.

«Верховный представитель ЕС [по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель] работает над проведением неформальной встречи всех участников СВПД с участием США для обсуждения восстановления работы этой сделки», — заявил он.

Он подчеркнул, что ЕС видит заинтересованность США в этой работе, позитивную реакцию новой администрации. Никакой практической информации о возможных сроках проведения такой встречи он пока не раскрыл.

Европейский чиновник также уточнил, что у Брюсселя пока нет ответа иранской стороны на эту инициативу. Он выразил надежду, что иранская сторона будет готова принять участие в этой встрече. «Я очень сильно сомневаюсь, что возможна ситуация, при которой Иран откажется принимать участие в этих переговорах. Поскольку, если это произойдет, мы окажемся в зеркальной ситуации по сравнению с тем, что было при прежней администрации США, когда Иран продолжал выполнять соглашение, а американцы отказывались продолжать игру», — отметил европейский дипломат. (ТАСС)