ЕС грозит AstraZeneca судом за нарушение объемов поставки вакцин

Европейский Союз усилил нажим на британско-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca из-за проволочек с поставками вакцин в страны ЕС. Государства Евросоюза должны подумать о привлечении компании к суду за нарушение договора, заявил во вторник, 26 января, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. «Эта возможность должна быть рассмотрена и должна быть скоординирована странами ЕС», — приводит слова Ринкевича агентство Reuters.

В то же время председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит в режиме онлайн, призвала производителей вакцин, подписавших контракты с ЕС, выполнить свои обязательства. По ее словам, Европа внесла многомиллиардные суммы на разработку препаратов от SARS-CoV-2 «и теперь компании должны выполнить свои обязательства и поставить вакцины». Фон дер Ляйен также объявила, что Брюссель намерен создать механизм контроля экспорта вакцин за пределы ЕС.

22 января AstraZeneca неожиданно сообщила, что из-за нехватки производственных мощностей не способна до конца марта поставить вакцину в ЕС в согласованных объемах. По словам высокопоставленного представителя Брюсселя, компания в первом квартале может обеспечить поставки не более чем 31 млн доз — на 60 процентов меньше, чем планировалось.

Согласно заключенному в августе 2020 года контракту, ЕС должен получить от этой компании до 400 млн доз препарата. Как указал представитель ЕС, AstraZeneca получила в рамках сделки предоплату в размере 336 млн евро. (DW)