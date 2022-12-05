Европейский Союз в новом девятом пакете санкций против России планирует ввести ограничения в отношении российских производителей беспилотных летательных аппаратов.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом процесса, ЕС также рассматривает ограничения на другие технологии и компоненты, которые используются Москвой в военных целях, а также меры, направленные на дополнительные услуги, инвестиции и медиа-финансовый сектор России.

В девятый пакет санкций могут попасть около 180 физических и юридических лиц.