В Евросоюзе ищут возможность подорвать реэкспорт в Россию санкционных товаров через третьи страны. Еврокомиссия обсуждает механизм, который разрешил бы ограничить поставки небольшого перечня такой продукции в страны, через которые важные компоненты могут попасть в Россию и быть использованы в войне против Украины.

Об этом Financial Times рассказали люди, проинформированные об этих дискуссиях.

Предполагается вначале разработать законодательную основу для того, чтобы определить список таких товаров и стран, но не разглашать его. Затем страны будут предупреждены о том, что в отношении них будут принятые соответствующие меры. И уже на третьем этапе конкретные товары и страны подпадут под экспортные ограничения.

Идея была высказана в ходе дискуссии между представителями Еврокомиссии и дипломатами стран ЕС на прошлой неделе, говорят источники FT. Однако у некоторых она вызвала большие сомнения, учитывая непредсказуемые геополитические последствия ограничения торговли со странами, напрямую не вовлеченными в украинский конфликт. Также непонятно, как совместить подобные меры с правилами международной торговли и какое юридическое обоснование может быть у такого механизма, сказал газете один дипломат.

Европейские чиновники уже не один месяц убеждают правительства Турции, ОАЭ, государств Центральной Азии ужесточить контроль за поставками санкционной продукции. Эти страны стали основными перевалочными пунктами, через которые в Россию попадают европейские товары – как запрещенные, включая те, что могут быть использованы для производства оружия, так и просто те, что западные компании перестали продавать в России.

В ЕС сейчас обсуждается 11-й пакет санкций, но растет понимание, что важнее новых мер – необходимость закрыть лазейки в старых.

США даже недавно предложили партнерам по «большой семерке» ввести полный запрет на экспорт в Россию. Хотя ЕС и Япония выступили против, они готовы согласиться на майском саммите G7 предпринять меры, чтобы «закрыть лазейки, позволяющие третьим странам получать и реэкспортировать в Россию запрещенные товары, услуги или технологии из стран «семерки»». Такая формулировка содержится в проекте заявления по итогам саммита, с которым ознакомилась FT. (moscowtimes.ru)